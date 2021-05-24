Прем'єр Бельгії закликав заборонити літакам "Белавіа" сідати в аеропортах ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав розглянути можливість заборони літакам білоруської авіакомпанії "Белавіа" сідати в аеропортах країн ЄС через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава уряду написав у Twitter.

"Примусова посадка у Білорусі рейсу Ryanair FR4978 неприпустима. Завтра Європейська рада повинна дати чітке і однозначне повідомлення. Романа Протасевича потрібно негайно звільнити. Ми повинні розглянути санкції, включаючи заборону посадки "Белавії" в аеропортах ЄС", - написав Де Кроо у неділю.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrow’s European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 23, 2021

Вже відомо, що лідери ЄС обговорять ситуацію в Білорусі на засіданні Європейської ради в понеділок.

У понеділок два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"