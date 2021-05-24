Во Франции предлагают обсудить с Россией, как завершить эпоху Лукашенко

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон сказал, что, по его мнению, Россия могла бы через политический диалог помочь завершить "эпоху Лукашенко" в Беларуси, чтобы она начинала становиться демократической страной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире BFMTV, комментируя ситуацию вокруг принудительной посадки в Минске самолета Ryanair.

"Нужно продолжить дискуссию с Россией, чтобы найти политический диалог и чтобы Лукашенко пошел быстрее (...) и Беларусь, последняя диктатура в Европе, начала становиться демократией", - сказал министр.

Он назвал действия Беларуси в отношении рейса Ryanair пиратством и заявил, что ЕС после этого вероятно введет новые санкции.

"Это впечатляющая, скандальная ситуация. Речь идет о самолете европейской компании, совершавший рейс между двумя европейскими столицами (...) Это акт государственного пиратства, который нельзя оставить безнаказанным", - заявил Бон.

Он отметил, что ЕС мог бы усилить санкции против режима Лукашенко, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече Евросовета в понедельник.

Бон добавил, что считает целесообразным запретить полеты над Беларусью.

"По моему мнению, это было бы разумным решением для нашей безопасности - потому что была создана угроза для жизни европейских граждан, не говоря об аресте (Протасевича), который мы осуждаем", - сказал он, отметив, что на борту было девять граждан Франции.

"Мы продолжим поддержку белорусской оппозиции и усилим санкции", - добавил министр.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.