Хорватія планує послабити коронавірусні обмеження до 1 червня

У Хорватії до 1 червня можуть скасувати деякі пандемічні обмеження, в тому числі дозволять ресторанам приймати відвідувачів у закритих приміщеннях.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Давор Божинович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ліміт відвідуваності заходів буде збільшено з 25 до 100, а площа, необхідна на людину, становитиме чотири квадратних метри замість нинішніх семи.

Уряд продовжить оцінку розвитку ситуації, і після середини червня можна очікувати нових послаблень.

"Ми надамо заходи підтримки тим, чия діяльність, як і раніше обмежується", - сказав прем'єр-міністр Андрей Пленкович в Брюсселі, де він бере участь у саміті ЄС.

Прем'єр також повідомив, що уряд виділив 10,5 млрд євро на збереження робочих місць, додавши, що з багатьма країнами ведуться двосторонні переговори про те, як зробити можливим прибуття відвідувачів до Хорватії до тих пір, поки не будуть введені цифрові сертифікати вакцинації ЄС, заплановані на 1 липня.

Прем'єр також повідомив, що туристи зможуть приїхати до Хорватії до 1 липня, але повинні будуть пред'явити або сертифікат про вакцинацію, або негативний результат ПЛР-тесту, або довідку про одужання від COVID-19.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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