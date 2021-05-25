Хорватия планирует ослабить коронавирусные ограничения до 1 июня

В Хорватии до 1 июня могут отменить некоторые пандемические ограничения, в том числе разрешат ресторанам принимать посетителей в закрытых помещениях.

Об этом заявил министр внутренних дел Давор Божинович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лимит посещаемости мероприятий будет повышен с 25 до 100, а площадь, необходимая на человека, будет составлять четыре квадратных метра вместо нынешних семи.

Правительство продолжит оценку развития событий, и после середины июня можно ожидать новых послаблений.

"Мы предоставим меры поддержки тем, чья деятельность по-прежнему ограничивается", - сказал премьер-министр Андрей Пленкович в Брюсселе, где он участвует в саммите ЕС.

Премьер также сообщил, что правительство выделило 10,5 млрд евро на сохранение рабочих мест, добавив, что со многими странами ведутся двусторонние переговоры о том, как сделать возможным прибытие посетителей в Хорватию до тех пор, пока не будут введены цифровые сертификаты вакцинации ЕС, намеченные на 1 июля.

Премьер также сообщил, что туристы смогут приехать в Хорватию до 1 июля, но должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста, либо справку о выздоровлении от COVID-19.