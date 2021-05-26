Кремль не бачить підстав не вірити Лукашенку щодо інциденту з рейсом Ryanair

У Кремлі не бачать підстав сумніватися у заявах Александра Лукашенка про те, за яких обставин літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив посадку у Мінську.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російський "Інтерфакс", про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

"Потрібно якось осмислити і розібратися, що відбулося. Ми бачили заяву глави держави Білорусі, який сказав, що це повідомлення (про нібито бомбу на борту літака - Ред.) прийшло зі Швейцарії. Якщо це не так, напевно, хтось це заперечить, але ми не бачили ніяких заперечень", - відповів Пєсков на запитання про те, як у Кремлі сприймають повідомлення довкола інциденту і чи довіряють заяві білоруської сторони про причетність до нього ХАМАС.

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"Поки ми навіть не чули жодних заяв від європейських держав про бажання якось розібратися з цією темою, поки почали "рубати з плеча", - заявив Пєсков.

Зазначимо, заяви багатьох країн Заходу після інциденту містили заклик провести з цього приводу розслідування Міжнародної організації цивільної авіації, засідання заплановане на 27 травня.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії. Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську, і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 не змушували пілотів сісти.

Перед тим у міністерстві транспорту Білорусі розповіли версію, що повідомлення про замінування надіслали від імені ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам", у тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. Інцидент викликав різку реакцію світу та вже призвів до фактичного припинення польотів до Білорусі і над Білоруссю низки авіакомпаній.

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