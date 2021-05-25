В ICAO назвали дату термінового засідання щодо інциденту з Ryanair у Білорусі

Засідання Міжнародної організації цивільної авіації щодо інциденту з літаком Ryanair, який завернули до Мінська, відбудеться 27 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", організація оголосила про це у своєму Twitter.

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради на 27 травня, щодо інциденту з рейсом Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі 23 травня", - зазначають у повідомленні.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn — ICAO (@icao) May 24, 2021

Нагадаємо, у неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування, а деякі авіакомпанії вже заявили, що припиняють літати над Білоруссю.

Читайте також Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Перша заява Ryanair щодо інциденту містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини. У другій заяві компанії інцидент назвали "актом повітряного піратства".

Білорусь продовжує наполягати, що літак вирішив здійснити посадку у Мінську без будь-якого примусу за рішенням екіпажу.

Більше на цю тему читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".