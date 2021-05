В ICAO назвали дату термінового засідання щодо інциденту з Ryanair у Білорусі

Засідання Міжнародної організації цивільної авіації щодо інциденту з літаком Ryanair, який завернули до Мінська, відбудеться 27 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", організація оголосила про це у своєму Twitter.

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради на 27 травня, щодо інциденту з рейсом Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі 23 травня", - зазначають у повідомленні.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn