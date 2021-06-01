Німеччина спрямувала до США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Напередодні першого візиту Джо Байдена в Європу в якості американського президента до Вашингтона вирушила високопоставлена ​​команда німецьких переговірників, яка повинна допомогти зблизити позиції США і Німеччини у ставленні до газопроводу "Північний потік - 2".

Про це у вівторок, 1 червня, повідомляють видання медіагрупи Funke, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Очолюють німецьку делегацію Ян Хеккер, зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель, і Ларс-Хендрік Реллер, радник Меркель з економічних питань. Вони зустрінуться з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.

Байден з 11 по 13 червня візьме участь в саміті G7 в англійському графстві Корнуолл, а потім відправиться в Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"