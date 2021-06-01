Германия направила в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Накануне первого визита Джо Байдена в Европу в качестве американского президента в Вашингтон отправилась высокопоставленная команда немецких переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции США и Германии в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Об этом во вторник, 1 июня, сообщают издания медиагруппы Funke, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Возглавляют немецкую делегацию Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель, и Ларс-Хендрик Реллер, советник Меркель по экономическим вопросам. Они встретятся с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

Байден с 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 в английском графстве Корнуолл, а затем отправится в Брюссель на саммит НАТО и переговоры с лидерами Евросоюза.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в статье: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"