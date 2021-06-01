Зеленський: "Північний потік-2" нічим не відрізняється від анексії Криму

Президент Володимир Зеленський порівняв проєкт газопроводу "Північний потік-2" з анексією Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, стенограму якого наводить пресслужба Офісу президента.

"Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потрошку "забувається" питання Криму" - сказав Зеленський.

За його словами, тепер росіяни йдуть за однаковим сценарієм.

"Тобто у них з’являються постійні важелі для торгів. І Крим віддаляється дедалі більше. В Криму була паспортизація протягом багатьох років – у кримчан завжди були паспорти як українські, так і російські. Потім була анексія Криму. Далі – Донбас, щоб "забути" Крим. На Донбасі зараз іде роздача російських паспортів – близько 300 тисяч роздано", – зазначив президент.

"Далі, щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба підіймати ставки. "Північний потік-2" на сьогодні – це козирна ставка", – заявив Зеленський.

Він вважає, що завершення побудови "Північного потоку-2" є загрозою для енергетичної безпеки України і Європи.

"Якщо вони звершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу" - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"