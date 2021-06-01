Зеленский: "Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма

Президент Владимир Зеленский сравнил проект газопровода "Северный поток-2" с аннексией Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, стенограмму которого приводит пресс-служба Офиса президента.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма", - сказал Зеленский.

По его словам, теперь россияне идут по такому же сценарию.

"То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация в течение многих лет - у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Далее - Донбасс, чтобы "забыть" Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов - около 300 000 розданы", - отметил президент.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. "Северный поток - 2" сегодня - это козырная ставка", - заявил Зеленский.

Он считает, что завершение строительства "Северного потока-2" представляет угрозу для энергетической безопасности Украины и Европы.

"Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в статье Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"