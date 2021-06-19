Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия с 22 июня восстановит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки.

Об этом заявил оперативный штаб РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления", - говорится в сообщении.

Россия с 15 апреля приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавируса. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 000 туристов.

Посол Турции в Украине считает, что запрет РФ ехать на отдых в Турцию своим туристам создал возможности для украинских отдыхающих.