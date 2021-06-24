В МЗС РФ назвали "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на інцидент з есмінцем

Представниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що заяви британської сторони щодо інциденту з есмінцем Defender в районі Криму є "брехнею в обличчя".

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Россия 24", передає "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Коли британське міністерство оборони і британське посольство в Москві говорили, що в ході їх нібито мирного проходження не було жодних інцидентів, жодного попереджувального залпу з боку російської авіації - мабуть, вони також не побачили катер берегової охорони, а британський журналіст все це побачив і почув, відповідно, відповідь очевидна: тут брехня в обличчя", - сказала Захарова.

За її словами, є відеокадри і фактологічні підтвердження не тільки з боку Росії, але і з боку британського журналіста.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

У Великій Британії показали відео з есмінця HMS Defender, який переслідували російські кораблі та літаки у Чорному морі під час проходження поблизу Севастополя.