В МИД РФ назвали "враньем в лицо" реакцию Лондона на инцидент с эсминцем

Представительница МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления британской стороны относительно инцидента с эсминцем Defender в районе Крыма – это "вранье в лицо".

Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24", передает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного прохода не было никаких инцидентов, ни одного предупреждающего залпа со стороны российской авиации - видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевиден: тут вранье в лицо", - сказала Захарова.

По ее словам, есть видеокадры и фактологические подтверждения не только со стороны России, но и со стороны британского журналиста.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские корабли и самолеты в Черном море во время прохождения вблизи Севастополя.