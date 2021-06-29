В Міноборони Британії пояснили втрату документів про прохід есмінця біля Криму

У Міноборони Британії розповіли, що ретельно розслідують, як секретні документи відомства, у тому числі щодо проходження судна HMS Defender біля Криму, опинилися на автобусній зупинці, та що це сталося помилково.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив у виступі перед Палатою громад заступник міністра оборони Джеремі Куїн.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною", - розповів Куїн.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн також повідомив, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери.

За словами чиновника, під час розслідування будуть також вивчати обставини, за яких оприлюднили вміст документів, і реакцію влади на інцидент. Крім того, переглянуть загальний порядок поводження з секретними даними.

Джеремі Куїн не дав прямої відповіді на те, чи збираються розслідувати можливе порушення журналістами BBC законів про захист державної таємниці при публікації секретних відомостей. Куїн зазначив, що первісна помилка була в тому, що документи потрапили у руки випадкової людини.

"Хоча, зрозуміло, я б вважав за краще, щоб BBC їх одразу нам віддала і про них не розповідала, але у них теж є своя робота. І я визнаю, що вони поводились відповідально та повернули документи у міністерство", - сказав чиновник.

Нагадаємо, днями на автобусній зупинці у британському графстві Кент знайшли секретні документи міністерства оборони, що містять, серед іншого, подробиці про проходження есмінця HMS Defender біля Криму та військових в Афганістані. Документи знайшла випадкова людина і передала знахідку ВВС.

У своїх повідомленнях про знахідку BBC не розповідала в подробицях про документи з найсекретнішим грифом, щоб не наражати на небезпеку силовиків, які працюють в Афганістані.

Водночас журналісти у загальних рисах пояснили, яких питань стосуються ці папери.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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