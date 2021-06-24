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Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна

Четвер, 24 червня 2021, 15:10

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Про це Джонсон заявив у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком правильним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму", - сказав Борис Джонсон.

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"Це частина суверенної української території. Абсолютно правильно, що ми повинні відстоювати закон і домагалися свободи судноплавства так, як ми це робили, вибираючи найкоротший шлях між двома пунктами, і це те, що ми зробили", - додав він.

"Я думаю, що для авіаносної ударної групи було дуже важливо робити те, що вони збираються робити по всьому світу, в партнерстві з 40 іншими країнами в маневрах, відстоюючи наші цінності, відстоюючи те, у що ми віримо.

Це включає в себе демократію, права людини, рівність, але також верховенство права і свободу судноплавства. Ми не визнаємо російську анексію Криму, це було незаконно, це українські води, і було абсолютно правильно використовувати їх для переходу з пункту А в пункт Б", - додав британський прем’єр-міністр.

Прем'єр-міністр Британії також заперечив, що відносини з Росією перебувають на історично низькому рівні.

"Я можу згадати часи в своєму житті, коли все було набагато гірше", - зазначив Джонсон.

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Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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