РФ направила до Сирії "ракети-вбивці авіаносців" через ударну групу кораблів Британії

Російські винищувачі, озброєні новою гіперзвуковою "ракетою-вбивцею авіаносців", направлені на базу в Сирії для спостереження за ударною групою британського флоту у східному Середземномор'ї на чолі з авіаносцем HMS Queen Elizabeth.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Росія вперше розмістила свою гіперзвукову ракету "Кинджал" за кордоном. Стверджується, що вона здатна летіти зі швидкістю, що в десять разів перевищує швидкість звуку (12 350 км/год) і має дальність дії близько 2000 км.

Міністерство оборони Росії показало відео, як один МіГ-31К, озброєний гіперзвуковою ракетою "Кинджал", вилітає з бази в Латакії. Три стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 також знаходяться на авіабазі Хмеймім, беручи участь у тих самих навчаннях у східному Середземномор'ї.

Ракета Х-47м2 "Кинджал" була одним з озброєнь нового покоління, виділених президентом РФ Владіміром Путіним у 2019 році.

Він заявив, що Росія була першою країною, яка застосувала гіперзвукову зброю. Ракета може бути оснащена ядерною бойовою частиною.

Ракети перевезли два надзвукові винищувачі МіГ-31К на авіабазу Хмеймім в прибережній провінції Латакія в Сирії. Літаки беруть участь у військово-морських навчаннях Росії в тому ж регіоні, що і британські кораблі.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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