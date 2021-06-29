РФ направила в Сирию "ракеты-убийцы авианосцев" из-за ударной группы кораблей Британии

Российские истребители, вооруженные новой гиперзвуковой "ракетой-убийцей авианосцев", направлены на базу в Сирии для наблюдения за ударной группой британского флота в восточном Средиземноморье во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Россия впервые разместила свою гиперзвуковую ракету "Кинжал" за границей. Утверждается, что она способна лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука (12350 км/ч), и имеет дальность действия около 2000 км.

Министерство обороны России показало видео, как один МиГ-31к, вооруженный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", вылетает с базы в Латакии. Три стратегических бомбардировщика Ту-22М3 также находятся на авиабазе Хмеймим, участвуя в тех же учениях в восточном Средиземноморье.

Ракета Х-47м2 "Кинжал" была одним из вооружений нового поколения, выделенных президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Он заявил, что Россия была первой страной, которая применила гиперзвуковое оружие. Ракета может быть оснащена ядерной боевой частью.

Ракеты перевезли два сверхзвуковых истребителя МиГ-31к на авиабазу Хмеймим в прибрежной сирийской провинции Латакия. Самолеты участвуют в военно-морских учениях России в том же регионе, что и британские корабли.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

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