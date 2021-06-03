Шмигаль у Тбілісі запевнив, що Саакашвілі не впливає на політику України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі не впливає на політику України, зокрема її міжнародну політику.

Про це він сказав в інтерв’ю Interpressnews, пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Денис Шмигаль зазначив, що між країнами - добросусідські відносини і так має бути надалі. Він додав, що після напруги між Києвом і Тбілісі через заяви Михеїла Саакашвілі відбулося значне потеплішання.

"У нас взаємний інтерес, що має нас об’єднувати - європейська та євроатлантична перспектива Грузії та України... у нас масштабні перспективи у сфері економічної співпраці. Важливо розуміти, що так, Михеїл Саакашвілі на сьогодні - громадянин України і обіймає посаду у консультативному органі. Але він не має відношення до уряду, не впливає на політику України. І тим більше - на міжнародну політику України", - зазначив Денис Шмигаль.

Перед тим міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що якщо Михеїл Саакашвілі втрутиться у місцеві вибори в Грузії, заплановані на осінь, це знову стане питанням обговорення з Україною.

"Для нас дуже важливо, коли ми є стратегічними партнерами, поважати державність та закони одне одного. Коли відбувається втручання у справи іншої країни, у тому числі порушення виборчого законодавства - звісно, це неприпустимо", - заявив Давід Залкіані, згадуючи відкликання посла Грузії до Тбілісі.

Нагадаємо, Грузія у травні 2020 року відкликала посла в Україні для консультацій у зв’язку з призначенням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні. У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі - громадянина України - стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. Серед іншого, Саакашвілі називав чинну владу Грузії "нелегітимною" та казав, що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії".

В МЗС України висловили жаль з приводу того, що "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів", та наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України.

Наприкінці квітня посол Грузії Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва.