Шмыгаль в Тбилиси заверил, что Саакашвили не влияет на политику Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не влияет на политику Украины, в частности ее международную политику.

Об этом он сказал в интервью Interpressnews, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Денис Шмыгаль отметил, что между странами - добрососедские отношения, и так должно быть в дальнейшем. Он добавил, что после напряженности между Киевом и Тбилиси из-за заявлений Михеила Саакашвили произошло значительное потепление.

"У нас взаимный интерес, что должно нас объединять - европейская и евроатлантическая перспектива Грузии и Украины ... у нас масштабные перспективы в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что да, Михеил Саакашвили сегодня - гражданин Украины и занимает должность в консультативном органе. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины. И тем более - на международную политику Украины", - отметил Шмыгаль.

Перед тем министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что если Михеил Саакашвили вмешается в местных выборах в Грузии, запланированные на осень, это снова станет вопросом обсуждения с Украиной.

"Для нас очень важно, когда мы стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в дела другой страны, в том числе нарушения избирательного законодательства - конечно, это недопустимо", - заявил Давид Залкиани, вспоминая отзыва посла Грузии в Тбилиси.

Напомним, Грузия в мае 2020 отозвала посла в Украине для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине. В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили - гражданина Украины - относительно политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. Среди прочего, Саакашвили называл действующую власть Грузии "нелегитимной" и говорил, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В МИД Украины выразили сожаление по поводу того, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов", и отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.

В конце апреля посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев.