Путін про британський есмінець в Криму: навіть, якби ми потопили, Третьої світової б не було

Президент РФ Владімір Путін назвав провокацією інцидент з проходом британського есмінця "Defender" поблизу берегів окупованого Криму.

Про це він заявив під час "прямої лінії" у Москві, повідомляє "Європейська правда".

"Ви сказали, що світ стояв на межі світової війни, та ні, звичайно. Навіть якби ми потопили цей корабель, важко було б уявити, що світ став на межу Третьої світової війни. Тому що ті, хто робить це, знають, що не можуть вийти переможцями з цієї війн ", - сказав Путін.

Він додав, що в Росії "теж не пораділи б такому розвитку подій, але ми хоча б знаємо, за що ми боремося".

"Це була комплексна провокація і проводилася вона не тільки британцями, а й американцями", - додав Путін.

Він також сказав, що британський корабель зайшов в територіальні води Росії, хоча він був біля узбережжя Криму, а міжнародне співтовариство не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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