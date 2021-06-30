Путин о британском эсминце в Крыму: даже если бы мы потопили, Третьей мировой не было бы

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма.

Об этом он заявил во время "прямой линии" в Москве, сообщает "Европейская правда".

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны, но нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно было бы представить, что мир стал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что могут выйти победителями из этой войн", - сказал Путин.

Он добавил, что в России "тоже не порадовались бы такому развитию событий, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся".

"Это была комплексная провокация и проводилась она не только британцами, но и американцами", - добавил Путин.

Он также сказал, что британский корабль зашел в территориальные воды России, хотя он был у побережья Крыма, а международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинскими.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

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