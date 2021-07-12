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Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро у зв’язку з напливом мігрантів через Білорусь

Понеділок, 12 липня 2021, 18:09

Єврокомісія надасть Литві 10 мільйонів євро для реагування на безпрецедентний наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки через територію Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.

"Дуже важливий момент - фінансова підтримка. Єврокомісія готова підтримати Литву у реагуванні на цю невідкладну ситуацію і забезпечення найбільш нагальних потреб біженців коштами у розмірі 10 млн євро", - зазначила єврокомісарка 

За її словами, ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні і ЄК розгляне також інші варіанти підтримки.

Ілва Йоганссон розповіла, що обставини потрапляння мігрантів з рідних країн на кордон Литви ще з'ясовують, але найімовірніше вони прибувають авіарейсами зі Стамбула і Багдаду до Мінська, звідки їм допомагають потрапити до кордону ЄС, і платять за таку можливість близько 15 тисяч євро.

Йоганссон зауважила, що ЄС у цій ситуації варто бути готовим задіяти всі можливі інструменти, щоб зупинити міграційний шантаж з боку Мінська. У тому числі вона допустила призупинення візового режиму з Білоруссю.

Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Дві великі групи мігрантів з Білорусі затримали і на кордоні Польщі.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу та почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. 

Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю, а також інше обладнання та фахівців.

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Литва Білорусь Єврокомісія мігранти
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