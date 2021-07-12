До ЄС за €15 тисяч: у Єврокомісії розповіли ймовірну схему прибуття мігрантів до Литви через Білорусь

Мігранти, що незаконно перетинають кордон Литви з території Білорусі, ймовірно потрапляють туди авіарейсами з Туреччини та Іраку і потім отримують сприяння у тому, щоб дістатися безпосередньо до кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.

"Виглядає так, що влада Білорусі сприяє нелегальній міграції (до ЄС), імовірно - у відповідь на санкції ЄС та підтримку Литвою громадянського суспільства у Білорусі... Точна "схема" (появи мігрантів на кордоні Литви - ред.) ще розслідується, але наразі є підстави вважати, що мігранти прибувають до Мінська зі Стамбула та Багдаду - і таких рейсів є по декілька на день - а потім їм допомагають потрапити до литовського кордону", - розповіла вона.

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Далі мігранти намагаються перетнути кордон з ЄС пішки, у місцях, де нагляд слабший, і на території Литви просять про надання притулку.

За її словами, в кінці минулого тижня були випадки, коли мігранти брали таксі Uber або Bolt, щоб добратися до Вільнюса або далі до польського кордону.

За оцінкою Європолу, нелегальні мігранти на цьому маршруті сплачують близько 15 тисяч євро, зазначила Йоганссон.

Вона нагадала, що Білорусь заявила про намір припинити угоду про реадмісію з ЄС - тобто, угоду, що дозволяла повернення назад власних громадян або громадян третіх країн, які незаконно перетнули кордон.

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Йоганссон зауважила, що ЄС у цій ситуації варто бути готовим задіяти всі можливі інструменти, щоб зупинити шантаж з боку Мінська. У тому числі вона допустила призупинення візового режиму з Білоруссю.

Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Дві великі групи мігрантів з Білорусі затримали і на кордоні Польщі.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу та почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю, а також інше обладнання та фахівців.

В МЗС Литви запропонували ЄС запровадити проти Мінська нові санкції у зв'язку з роллю Білорусі в розпалюванні міграційної кризи.