У ЄС допустили призупинення візового режиму з Білоруссю через мігрантів на кордонах Литви

У Єврокомісії допускають призупинення візового режиму з Білоруссю у відповідь на дії Мінська, який ймовірно допомагає нелегальним мігрантам з Близького Сходу та Африки потрапляти через Білорусь до Литви та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.

"Я відповідаю у тому числі за візову політику, і я готова розглянути призупинення візового режиму з Білоруссю у зв’язку з цією ситуацією. Звісно, ми хочемо зберегти зв’язок з пересічними білорусами, але, на мою думку, такий крок можна розглянути", - сказала вона.

Єврокомісарка додала, що в цій ситуації ЄС має бути готовим задіяти всі доступні інструменти.

"Міграційну проблему не можна перетворювати на інструмент для досягнення політичних цілей. Литва має отримати достатню підтримку від Євросоюзу", - наголосила вона.

Йоганссон розповіла також, що Єврокомісія готова виділити Литві 10 млн євро для реагування на наплив мігрантів. Ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні.

Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Дві великі групи мігрантів з Білорусі затримали і на кордоні Польщі.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу та почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю, а також інше обладнання та фахівців.

В МЗС Литви запропонували ЄС запровадити проти Мінська нові санкції у зв'язку з роллю Білорусі в розпалюванні міграційної кризи. В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.