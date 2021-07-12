У ЄС допустили призупинення візового режиму з Білоруссю через мігрантів на кордонах Литви
У Єврокомісії допускають призупинення візового режиму з Білоруссю у відповідь на дії Мінська, який ймовірно допомагає нелегальним мігрантам з Близького Сходу та Африки потрапляти через Білорусь до Литви та Польщі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на засіданні комітетів Європарламенту, де обговорювали ситуацію на кордонах Литви.
"Я відповідаю у тому числі за візову політику, і я готова розглянути призупинення візового режиму з Білоруссю у зв’язку з цією ситуацією. Звісно, ми хочемо зберегти зв’язок з пересічними білорусами, але, на мою думку, такий крок можна розглянути", - сказала вона.
Єврокомісарка додала, що в цій ситуації ЄС має бути готовим задіяти всі доступні інструменти.
"Міграційну проблему не можна перетворювати на інструмент для досягнення політичних цілей. Литва має отримати достатню підтримку від Євросоюзу", - наголосила вона.
Йоганссон розповіла також, що Єврокомісія готова виділити Литві 10 млн євро для реагування на наплив мігрантів. Ці гроші зможуть бути виділені з різних фондів Євросоюзу у серпні.
Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Дві великі групи мігрантів з Білорусі затримали і на кордоні Польщі.
2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу та почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.
Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю, а також інше обладнання та фахівців.
В МЗС Литви запропонували ЄС запровадити проти Мінська нові санкції у зв'язку з роллю Білорусі в розпалюванні міграційної кризи. В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.