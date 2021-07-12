Криза у Грузії: під парламентом другий вечір поспіль протестують через смерть журналіста

Під парламентом Грузії у Тбілісі другий вечір поспіль зібрався протест у зв’язку зі смертю телеоператора, побитого в день зриву ЛГБТ-прайду 5 липня, та реакцією влади на події довкола прайду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Під будівлею парламенту зібралися представники ЗМІ, опозиційні політики, активісти і звичайні громадяни, висловлюючи протест у зв’язку з подіями 5-6 липня. Орієнтовну кількість учасників акції не називають.

Вимога протестувальників залишається незмінною - відставка прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі та його уряду.

На даний час представники ЗМІ виступають перед зібранням. На екран вивели прапор ЄС (противники ЛГБТ-прайду під час подій 5-6 липня двічі палили прапор Євросоюзу). Поруч чергує значна кількість поліції, а на прилеглих вулицях перекрили рух.

Під парламентом було неспокійно і протягом дня - журналісти та опозиція спробували зірвати засідання.

Нагадаємо, 5 липня у Тбілісі зірвали ЛГБТ-прайд. Противники заходу масово вийшли на вулиці, а деякі у тому числі напали на офіси його організаторів. Під час цих подій постраждали понад 50 журналістів, а поліція майже не перешкоджала нападникам. Один з побитих журналістів - оператор телеканалу "Пірвелі" - через кілька днів помер.

У зв’язку з його смертю в Тбілісі ввечері у неділю відбувся масштабний протест. Учасники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня - вважаючи, що саме заява Гарібашвілі спровокувала радикальні групи до настільки агресивних дій.

Прем’єр натомість назвав події останніх днів "черговою невдалою спробою змови проти держави", хоча й пообіцяв покарати тих, хто брав участь у насильстві.

Опозиція заявила про намір оголосити недовіру уряду.

Детальніше на цю тему - у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.