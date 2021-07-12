Кризис в Грузии: под парламентом второй вечер подряд протестуют из-за смерти журналиста

Под парламентом Грузии в Тбилиси второй вечер подряд собрался протест в связи со смертью телеоператора, избитого в день срыва ЛГБТ-прайда 5 июля, и реакцией власти на события вокруг прайда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Под зданием парламента собрались представители СМИ, оппозиционные политики, активисты и обычные граждане, выражая протест в связи с событиями 5-6 июля. Ориентировочное количество участников акции не называют.

Требование протестующих остается неизменным - отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.

В настоящее время представители СМИ выступают перед собравшимися. На экран вывели флаг ЕС (противники ЛГБТ-прайда во время событий 5-6 июля дважды жгли флаг Евросоюза). Рядом дежурит значительное количество полиции, а на прилегающих улицах перекрыли движение.

Под парламентом было неспокойно и в течение дня - журналисты и оппозиция попытались сорвать заседание.

Напомним, 5 июля в Тбилиси сорвали ЛГБТ-прайд. Противники мероприятия массово вышли на улицы, а некоторые в том числе напали на офисы его организаторов. Во время этих событий пострадали более 50 журналистов, а полиция почти не препятствовала нападающим. Один из избитых журналистов - оператор телеканала "Пирвели" - через несколько дней умер.

В связи с его смертью в Тбилиси вечером в воскресенье состоялся масштабный протест. Участники требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня - считая, что именно заявление Гарибашвили перед запланированным прайдом спровоцировало радикальные группы к столь агрессивным действиям. Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Премьер вместо отставки назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства", хотя и пообещал наказать тех, кто участвовал в насилии.

Оппозиция заявила о намерении выразить недоверие правительству.

Подробнее на эту тему - в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.