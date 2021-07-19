У Британії виключили шпигунство в інциденті з втратою документів про есмінець біля Криму

Розслідування міністерства оборони Британії щодо того, як секретні документи про спірне проходження есмінця біля Криму опинилися на автобусній зупинці в Кенті, дійшло висновку, що причиною стала особиста помилка, але не шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

У письмовій заяві до парламентарів у понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що внутрішнє розслідування факту порушення безпеки не вказує на те, що документи потрапили в чужі руки.

"Слідство не виявило доказів шпигунства і дійшло висновку, що наші противники не отримали доступу до паперів", – сказав він.

Раніше депутатам повідомили, що витік даних, як видається, був наслідком помилки однієї особи, яка повідомила міністерству про втрату.

"Слідство незалежно підтвердило обставини втрати, включаючи управління паперами у відділі, місце, де папери були загублені, і спосіб, у який це сталося. Це узгоджується з подіями, про які сама повідомляє особа", – заявив міністр.

Зазначається, що чиновника, який втратив документи, було усунуто від "делікатної роботи".

"Департамент надзвичайно серйозно ставиться до захисту своєї інформації і буде продовжувати вживати твердих заходів у відповідь на такі випадки", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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