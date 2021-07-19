В Британии исключили шпионаж в инциденте с потерей документов о эсминце у Крыма

Расследование министерства обороны Великобритании о том, как секретные документы о спорном прохождении эсминца у Крыма оказались на автобусной остановке в Кенте, пришло к выводу, что причиной стала личная ошибка, но не шпионаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

В письменном заявлении к парламентариям в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что внутреннее расследование факта нарушения безопасности не указывает на то, что документы попали в чужие руки.

"Следствие не выявило доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не получили доступа к бумагам", - сказал он.

Ранее депутатам сообщили, что утечка данных, как представляется, была следствием ошибки одного человека, который сообщил министерству о потере.

"Следствие подтвердило обстоятельства потери, включая управление бумагами в отделе, место, где бумаги были утеряны, и то, как это произошло. Это согласуется с событиями, о которых сообщает ответственное лицо", - заявил министр.

Отмечается, что чиновник, который потерял документы, был отстранен от "деликатной работы".

"Департамент чрезвычайно серьезно относится к защите своей информации и будет продолжать принимать жесткие меры в ответ на такие случаи", - отметил министр.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

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