Спікер Сенату Чехії – про відносини з Україною та можливості покарання РФ

ЄвроПравда поговорила зі спікером Сенату (верхньої палати парламенту) Чехії Мілошем Вистрчилом про принципи зовнішньої політики їхньої країни. Адже ще нещодавно в масовій свідомості курс Праги асоціювався зі скандальними заявами чеського президента Мілоша Земана – найбільш дружнього до РФ глави держави-члена ЄС.

Вистрчил – давній опонент Земана, він навіть вимагав відкрити щодо чинного президента розслідування за статтею "Державна зрада". Саме він представляв Чехію на саміті Кримської платформи, а також відвідав контрольно-пропускний пункт "Чонгар" на кордоні з окупованим Кримом.

Головні тези інтерв’ю зі спікером Сенату Чехії:

"Якби я не вірив, що саміт [Кримської платформи] допоможе вирішити проблему окупації Криму, то я б і не їхав до Києва";

"Криза у стосунках з РФ, спричинена вибухом у Врбетіце, підсилює наш моральний обов'язок [допомогти Україні]".

Вистрчил вважає, що можливість покарати РФ за теракт на території Чехії дійсно існує, але не з позиції сили.

"Для нас тепер є неприйнятною участь Російської Федерації в будівництві нового блоку атомної електростанції "Дуковани".

За словами спікера Сенату, після вибуху у Врбетіце Чехія фактично починає з нуля будувати свої дипломатичні відносини з РФ.

"Ми нейтралізували роботу цілої мережі російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям".

"Позиція уряду і парламенту Чехії полягає в тому, що у відносинах з великими країнами, особливо з авторитарними, ми не повинні допускати можливості появи залежності від цих країн, зокрема в питаннях нашої стратегічної інфраструктури… Ми не маємо права йти проти демократичних цінностей, на яких і побудоване існування нашої країни".

"Я оцінюю нинішній рівень відносин Чехії та України як дуже високий".

"Ми не повинні збільшувати свою залежність у сфері енергетики від авторитарної країни. І Чехії, і Україні ніколи не варто забувати про це".

"Чехія вже зараз підтримує всі кроки України щодо отримання членства і в ЄС, і НАТО. І ми не обмежуємося заявами – ми розширюємо нашу військову співпрацю, яка має допомогти Україні швидше претендувати на членство в НАТО".

Вистрчил дав дві поради Україні щодо того, коли найкраще подавати заявку на членство в ЄС: подавати заявку тільки після виконання всієї домашньої роботи і не боятися сперечатися з Євросоюзом.