Французького депутата відсторонили від роботи через прапор Палестини

Члена ліворадикальної партії "Франція нескорена" Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час години запитань до уряду, присвяченій можливому визнанню Палестинської держави з боку Франції, Делогю встав із палестинським прапором.

Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала поведінку лівого депутата неприйнятною, після чого колеги Делогю проголосували за його відсторонення від роботи на два тижні та скорочення удвічі парламентської допомоги на два місяці.

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що підтримує визнання Палестини в "належний момент" і не хоче керуватись емоціями в цьому питанні.

Відсторонення Делогю відбулося в день, коли Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу. Тепер таких держав 145 з-поміж 193 членів ООН.

Раніше Ізраїль викликав на розмову послів цих держав і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів.