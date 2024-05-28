Ліві в уряді Іспанії критикують прем'єра за військову допомогу Україні

Представники лівих партій в іспанському уряді прем'єр-міністра Педро Санчеса розкритикували його за обіцянку надати Україні мільярд євро військової допомоги у двосторонній безпековій угоді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTVE.

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун, який представляє каталонську партію, розкритикував Соціалістичну робітничу партію Санчеса за те, що вона не поінформувала про зміст безпекової угоди з Україною.

А лідерка ліворадикальної партії Sumar й міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила, що прем'єр має оприлюднити всі подробиці про те, на які саме типи озброєнь підуть обіцяні Україні кошти і чи пов'язано це з зусиллями "інтенсифікувати дипломатичні переговори для досягнення мирної угоди".

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Представник опозиційної правої Народної партії Іспанії Борха Семпер також засудив Санчеса за те, що він не поінформував парламент про зміст безпекової угоди.

Ліві партії Іспанії мають на увазі рішення уряду від 16 квітня, яке схвалило виділення 1,13 мільярда євро на придбання військового обладнання. З цих коштів 1 мільярд євро призначений для України – про що, як стверджують критики, не було оголошено.

У відповідь на закили Санчес запевнив, що не вважає необхідним виносити підписану з Україною безпекову угоду на розгляд парламенту, оскільки йдеться не про міжнародний договір.

Відповідно до безпекової угоди, у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні. Угода також передбачає у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну протягом 24 годин провести консультації з метою визначення відповідних подальших кроків.

Президент Зеленський назвав підписану з Іспанією безпекову угоду "вагомим стратегічним документом".