ЕвроПравда поговорила со спикером Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милошем Выстрчилом о принципах внешней политики их страны. Ведь еще недавно в массовом сознании курс Праги ассоциировался со скандальными заявлениями чешского президента Милоша Земана – наиболее дружественного к РФ главы государства-члена ЕС.

Выстрчил – давний оппонент Земана, он даже требовал открыть в отношении действующего президента расследование по статье "Государственная измена". Именно он представлял Чехию на саммите Крымской платформы, а также посетил контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с оккупированным Крымом.

Главные тезисы интервью со спикером Сената Чехии:

"Если бы я не верил, что саммит [Крымской платформы] поможет решить проблему оккупации Крыма, то я бы и не ехал в Киев";

"Кризис в отношениях с РФ, вызванный взрывом во Врбетице, усиливает наш моральный долг [помочь Украине]".

Выстрчил считает, что возможность наказать РФ за теракт на территории Чехии действительно существует, но не с позиции силы.

"Для нас теперь неприемлемо участие Российской Федерации в строительстве нового блока атомной электростанции "Дукованы".

По словам спикера Сената, после взрыва во Врбетице Чехия фактически начинает с нуля строить свои дипломатические отношения с РФ.

"Мы нейтрализовали работу целой сети российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием".

"Позиция правительства и парламента Чехии заключается в том, что в отношениях с крупными странами, особенно с авторитарными, мы не должны допускать возможности появления зависимости от этих стран, в частности в вопросах нашей стратегической инфраструктуры... Мы не имеем права идти против демократических ценностей, на которых и построено существование нашей страны".

"Я оцениваю нынешний уровень отношений Чехии и Украины как очень высокий".

"Мы не должны увеличивать свою зависимость в сфере энергетики от авторитарной страны. И Чехии, и Украине никогда не стоит забывать об этом".

"Чехия уже сейчас поддерживает все шаги Украины по получению членства и в ЕС, и НАТО. И мы не ограничиваемся заявлениями – мы расширяем наше военное сотрудничество, которое должно помочь Украине быстрее претендовать на членство в НАТО".

Выстрчил дал два совета Украине о том, когда лучше подавать заявку на членство в ЕС: подавать заявку только после выполнение всей домашней работы и не бояться спорить с Евросоюзом.