Лідери ЄС обговорять ситуацію в Грузії через ухвалення закону про "іноагентів"

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у зв'язку з остаточним ухваленням парламентом Грузії закону про "іноагентів" це питання буде порушене на наступній зустрічі лідерів ЄС.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Мішель нагадав, що у грудні 2023 року Європейська рада надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС "за умови, що Грузія здійснить відповідні кроки та необхідні демократичні реформи".

"Ухвалення закону про прозорість у парламенті є кроком назад і віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ чітко обрав майбутнє в ЄС, і ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції", – констатував він.

Реклама:

У зв'язку з цим, додав Мішель, питання Грузії буде в порядку денному наступного засідання Євроради. Згідно з її розкладом, наступна неформальна зустріч лідерів ЄС відбудеться 17 червня.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Але провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето Саломе Зурабішвілі. У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.

Про події у Грузії можна також послухати подкаст Української правди за участю редактора ЄвроПравди Юрія Панченка.