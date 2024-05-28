Чеська "снарядна" ініціатива: Перша партія буде в Україні "найближчими днями"

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України "найближчими днями".

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на неформальній зустрічі союзників України в Празі, передає з місця кореспондент "Європейської правди".

Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, й ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – додав прем'єр Чехії.

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У середині квітня Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з-поміж тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, який буде присвячений постачанню боєприпасів і дозволу уражати цілі в Росії.