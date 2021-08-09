В больницах Грузии заканчиваются места для пациентов с коронавирусом
В Министерстве здравоохранения Грузии заявили, что медицинская система страны уже максимально загружена больными коронавирусной инфекцией, заполнены почти 94% коек.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По данным Минздрава, из пока оборудованных 7118 койкомест для пациентов с коронавирусом свободными остаются только 477. В специальных ковид-отелях, куда отправляют пациентов с легким и средним течением заболевания, свободны 588 из 3140 мест.
"Система здравоохранения сейчас в условиях максимальной нагрузки... Мобилизация в 8000 коек - это предел наших возможностей", - добавила она.
По словам заместителя министра, с этим ресурсом возможно справиться с нынешней нагрузкой, около 40 000 активных больных, но при отсутствии дополнительных мер ситуация может ухудшиться.
На прошлой неделе прирост заражений в Грузии приблизился к максимумам осенней волны.
Темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими, обе дозы вакцины получили около 5% населения.
Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантский час. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных. 30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили комендантский час.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что правительство не планирует новых жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".