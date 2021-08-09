В больницах Грузии заканчиваются места для пациентов с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Грузии заявили, что медицинская система страны уже максимально загружена больными коронавирусной инфекцией, заполнены почти 94% коек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

По данным Минздрава, из пока оборудованных 7118 койкомест для пациентов с коронавирусом свободными остаются только 477. В специальных ковид-отелях, куда отправляют пациентов с легким и средним течением заболевания, свободны 588 из 3140 мест.

"Система здравоохранения сейчас в условиях максимальной нагрузки... Мобилизация в 8000 коек - это предел наших возможностей", - добавила она.

По словам заместителя министра, с этим ресурсом возможно справиться с нынешней нагрузкой, около 40 000 активных больных, но при отсутствии дополнительных мер ситуация может ухудшиться.

На прошлой неделе прирост заражений в Грузии приблизился к максимумам осенней волны.

Темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими, обе дозы вакцины получили около 5% населения.

Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантский час. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных. 30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили комендантский час.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что правительство не планирует новых жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".