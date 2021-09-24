Скандал з субмаринами для Австралії: французький виробник вимагатиме компенсацію

Керівник французької компанії Naval Group, яка мала будувати субмарини для Австралії за багатомільйонним контрактом, П’єр-Ері Поммеле заявив, що буде вимагати компенсації за його розірвання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Поммеле заявив, що буде вимагати компенсації від Австралії за розірвання контракту на 56 млрд євро і скарга буде подана найближчими тижнями.

Він назвав рішення суто політичним і поскаржився, що французька сторона до останнього не здогадувалась про відмову від угоди. За його словами, ще вранці перед тим, як вони дізнались про рішення Австралії, австралійська сторона погодилася на технічні деталі чергового етапу програми. "Ми не бачили жодного натяку на те, що ми стаємо "планом Б"... Про рішення нам повідомили без будь-якого попередження", - розповів він.

Поммеле обурився, що країна погодилась на нову домовленість щодо субмарин із США нібито без будь-якої конкретики, відомо лише те, що це будуть атомні підводні човни. "Коли, як, з якими партнерами, яким трансфером технологій? Ніхто не знає. Але Австралія добре знала, що вона втрачає, що ми мали будувати", - заявив Поммеле.

З 2016 року, коли була підписана угода, виникли проблеми через зростання кошторису та суперечки щодо використання компонентів місцевого виробництва.

Керівник Naval Group зазначив, що зростання вартості сталося після того, як австралійська сторона змінила оцінку своїх оборонних потреб, у тому числі кількість субмарин зросла з 8 до 12, і ускладнилась низка технічних параметрів, зокрема щодо кібербезпеки.

Нагадаємо, створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО. Під час телефонної розмови Макрон і Байден домовилися, що Франція поверне посла до США.

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