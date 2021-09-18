Франція викликала послів зі США та Австралії через зрив багатомільярдної угоди

Франція відкликає своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

В оприлюдненій на сайті міністерства заяві Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що це виняткове рішення виправдане "винятковою серйозністю" ситуації.

"Скасування програми ударних підводних човнів, яка пов'язує Австралію і Францію з 2016 року, і оголошення про нове партнерство зі Сполученими Штатами, спрямоване на початок досліджень можливого майбутнього співробітництва щодо атомних підводних човнів, демонструють неприйнятну поведінку між союзниками і партнерами, чиї наслідки безпосередньо впливають на наше бачення наших альянсів, наших партнерств і важливості Індо-Тихоокеанського регіону для Європи", - заявив французький міністр закордонних справ.

Створення альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Aukus широко розглядається як спроба протидіяти впливу Китаю в спірному Південно-Китайському морі.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

Офіційний представник Білого дому заявив, що адміністрація Байдена шкодує про цей крок і в найближчі дні буде взаємодіяти з Францією, щоб вирішити їхні розбіжності.

​​Відкликання послів є незвичним явищем між союзниками. Вважається, що це вперше Франція відкликала послів з двох країн.

Французькі дипломати в Вашингтоні вже скасували урочистий захід на честь відносин між США і Францією, запланований на п'ятницю.