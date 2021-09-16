"Байден діє як Трамп": Франція звинуватила США через зрив багатомільярдної оборонної угоди

Франція у четвер звинуватила президента США Джо Байдена у тому, що він завдав їй удар в спину і поводився як його попередник Дональд Трамп.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Причина – відсторонення Парижа від прибуткової оборонної угоди, про яку він домовився з Австралією щодо будівництва підводних човнів.

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Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія заявили, що вони створюють партнерство у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Через це Канберра відмовилась від угоди з Францією з розробки підводних човнів на 40 мільярдів доларів.

"Це жорстоке, одностороннє і непередбачуване рішення багато в чому нагадує мені те, що робив пан Трамп", - сказав радіо France Info міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

"Я злий і засмучений. Так не робиться між союзниками", - додав він.

У 2016 році Австралія вибрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 мільярдів доларів, щоб замінити підводні човни Collins, яким понад два десятиліття.

Два тижні тому міністри оборони і закордонних справ Австралії підтвердили угоду з Францією. У червні президент Франції Еммануель Макрон похвалив десятиліття майбутньої співпраці, приймаючи прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

"Це ніж у спину. Ми створили довірливі відносини з Австралією, і ця довіра була підірвана", - сказав Ле Дріан.

Відносини між президентами США і Франції зіпсувалися під час президентства Дональда Трампа. За словами дипломатів, в останні місяці були побоювання, що Байден не є відвертим зі своїми європейськими союзниками.

Дії Вашингтона в Австралії, ймовірно, ще більше погіршать трансатлантичні зв'язки, припускає агентство. ЄС повинен був представити свою Індо-Тихоокеанську стратегію пізніше в четвер, а Париж готується до головування в ЄС у наступному півріччі.

Байден заявив в середу, що Франція залишається "ключовим партнером в Індо-Тихоокеанській зоні".

Австралійський глава МЗС сказав у своїй заяві, що Австралія сподівається на продовження "тісної і позитивної співпраці" з Францією.