Скандал с субмаринами для Австралии: французский производитель потребует компенсацию

Руководитель французской компании Naval Group, которая должна была строить субмарины для Австралии по многомиллионному контракту, Пьер-Эри Поммеле заявил, что будет требовать компенсации за его расторжение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Поммеле заявил, что будет требовать компенсации от Австралии за расторжение контракта на 56 млрд евро и жалоба будет подана в ближайшие недели.

Он назвал решение сугубо политическим и пожаловался, что французская сторона до последнего не догадывалась об отказе от сделки. По его словам, еще утром перед тем, как они узнали о решении Австралии, австралийская сторона согласилась на технические детали очередного этапа программы. "Мы не видели ни одного намека на то, что мы становимся "планом Б"... О решении нам сообщили без всякого предупреждения", - рассказал он.

Поммеле возмутился, что страна согласилась на новую договоренность о субмаринах с США якобы без какой-либо конкретики, известно лишь то, что это будут атомные подводные лодки. "Когда, как, с какими партнерами, каким трансфером технологий? Никто не знает. Но Австралия знала, что она теряет то, что мы должны были строить", - заявил Поммеле.

С 2016 года, когда было подписано соглашение, возникли проблемы из-за роста сметы и споры относительно использования компонентов местного производства.

Руководитель Naval Group отметил, что рост стоимости произошел после того, как австралийская сторона изменила оценку своих оборонных нужд, в том числе количество субмарин возросло с 8 до 12 и усложнился ряд технических параметров, в том числе по кибербезопасности.

Напомним, создание нового оборонного альянса Aukus между Австралией, США и Великобританией, который рассматривают как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, разозлило Францию, поскольку сорвало многомиллиардное оборонное соглашение Парижа и Канберры.

Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до публичного объявления о его создании.

В знак протеста Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций и отменила ряд встреч, а глава МИД заявил, что скандал будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

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