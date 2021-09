Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу

Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.

Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma🇪🇸 using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt