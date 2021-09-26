Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу

Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.

Hilo (1/3):



📢El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobación previa del plan de vuelo por parte de @enaire.



✋La prioridad es garantizar la seguridad.#SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA — Aena (@aena) September 26, 2021

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.

Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma🇪🇸 using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 26, 2021

Нагадаємо, пообіді в п’ятницю виверження вулкана посилилося, що призвело до нової хвилі евакуацій та припинення роботи аеропорту. Відкриття нової тріщини спричинило новий, більш рідкий і швидкий потік лави.

Este mediodía se están registrando muchas explosiones intensas en el cono principal del volcán, las ventanas a punto de reventar. El vídeo lo he tomado en la parroquía La Sagrada Familia de El Paso, a unos tres kilómetros del cráter. Ahora hemos tenido otra mucho más fuerte 😟 pic.twitter.com/McwfFQIzts — Javier Salas (@javisalas) September 24, 2021

Пожежникам довелося покинути свої позиції у муніципалітеті Тодоке. Також евакуювали людей з трикілометрової зони довкола вулкану, де облаштували спостережний пункт для вчених Національного географічного інституту та журналістів.

У неділю оголосили, що жителі Тодоке знову зможуть повертатися забирати майно зі своїх домівок. Напередодні через активізацію виверження можливість таких повернень призупинили.

Виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

Під час виверження вулкана не зафіксовано жодних серйозних травм або смертельних випадків, але близько 15% економічно важливого для острова врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, що поставить під загрозу тисячі робочих місць.

Прем’єр регіонального уряду Канарських островів Ангел Віктор Торрес пообіцяв перший транш допомоги для постраждалих мешканців острова у розмірі 13 млн євро. Прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що наступного тижня острів оголосять зоною стихійного лиха.