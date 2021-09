Извержение вулкана на Канарах: разрушенных домов уже около 500, аэропорт возобновил работу

Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил, что полосы расчистили от пепла и рейсы снова возможно принимать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов", - сообщили в воскресенье 26 сентября. В то же время, ряд авиакомпаний временно отменили полеты на остров.

Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения - более 1300 гектаров.

Количество домов, пострадавших в результате извержения приближается к 500. Из них 449 разрушены и 45 повреждены. С начала извержения эвакуировали около 6000 человек.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma🇪🇸 using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt