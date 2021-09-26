Извержение вулкана на Канарах: разрушенных домов уже около 500, аэропорт возобновил работу

Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил, что полосы расчистили от пепла и рейсы снова возможно принимать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов", - сообщили в воскресенье 26 сентября. В то же время, ряд авиакомпаний временно отменили полеты на остров.

Hilo (1/3):



📢El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobación previa del plan de vuelo por parte de @enaire.



✋La prioridad es garantizar la seguridad.#SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA — Aena (@aena) September 26, 2021

Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения - более 1300 гектаров.

Количество домов, пострадавших в результате извержения приближается к 500. Из них 449 разрушены и 45 повреждены. С начала извержения эвакуировали около 6000 человек.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma🇪🇸 using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 26, 2021

Напомним, после обеда в пятницу извержение вулкана усилилось, что привело к новой волне эвакуации и прекращению работы аэропорта. После открытия новой трещины извергся новый, более жидкий и быстрый поток лавы.

Este mediodía se están registrando muchas explosiones intensas en el cono principal del volcán, las ventanas a punto de reventar. El vídeo lo he tomado en la parroquía La Sagrada Familia de El Paso, a unos tres kilómetros del cráter. Ahora hemos tenido otra mucho más fuerte 😟 pic.twitter.com/McwfFQIzts — Javier Salas (@javisalas) September 24, 2021

Пожарным пришлось покинуть свои позиции в муниципалитете Тодоке. Также эвакуировали людей с трехкилометровой зоны вокруг вулкана, где обустроили наблюдательный пункт для ученых Национального географического института и журналистов.

В воскресенье объявили, что жители Тодоке снова смогут возвращаться забирать имущество из своих домов. Накануне из-за активизации извержения возможность таких возвращений приостановили.

Извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось после обеда 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Во время извержения вулкана не зафиксировано никаких серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов могут оказаться под угрозой, а вместе с тем и тысячи рабочих мест.

Премьер регионального правительства Канарских островов Ангел Виктор Торрес пообещал первый транш помощи для пострадавших жителей острова в размере 13 млн евро. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что на следующей неделе остров объявят зоной стихийного бедствия.