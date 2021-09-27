За рік після Карабаського конфлікту: чому Росія стратегічно програла

27 вересня 2020-го на Південному Кавказі почалася нова війна між Азербайджаном та Вірменією.

Азербайджан за підтримки Туреччини повернув дві третини територій, втрачених у 1994 році, у Першій карабаській війні. Решту території досі контролює самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка, і, окрім того, там з’явилися російські "миротворці".

Але, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.

Про поточну фазу конфлікту та висновки через рік війни читайте в чудовому матеріалі редактора Юрія Панченка Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни.

До нової війни та реваншу за поразку 1994 року Азербайджан готувався давно і системно. Видобуток газу та нафти, а також високі ціни на них у останні два десятиріччя дозволяли Баку інвестувати у створення та модернізацію армії суми, що перевищували державний бюджет Вірменії.

Друга карабаська війна стала конфліктом між стороною, що мала у розпорядженні найсучасніше обладнання, та стороною, що готувалася до війни за методичками 1990-х років. Завдяки турецьким безпілотникам перевага Азербайджану в повітрі була абсолютною. Це визначило результат війни.

Проте завершення бойових дій не вирішило всіх наявних проблем. Нема ясності щодо майбутнього Нагірного Карабаху – Вірменія та Азербайджан трактує це на свій розсуд.

Також сторони мають різне бачення питання розблокування транспортних коридорів. Щоб зробити Єреван поступливим, Баку продовжує тиск, зокрема - не віддаючи десятки полонених.

Не менш важливим наслідком стала зміна відношення до РФ. У вірменському суспільстві зріє розчарування у російських союзниках. Показовим стало опитування, в якому вірмени вже не вважають РФ своїм головним союзником – це місце тепер зайняла Франція.

Виглядає так, що, отримавши короткострокову політичну перемогу, РФ програла стратегічно – почала втрачати симпатії вірмен.

Про особливості домовленостей, які посприяли завершенню конфлікту, та про те, що від цього отримала Росія, читайте в статті Юрія Панченка Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни.