МЗС представило нову речницю з консульсих питань, створену штучним інтелектом

Міністерство закордонних справ України відтепер буде використовувати цифрову особу, створену штучним інтелектом, для коментарів консульської інформації для ЗМІ.

Про це пресслужба МЗС повідомила 1 травня, пише "Європейська правда".

Цифрову особу, яку у відомстві презентували як "представницю МЗС із консульських питань", назвали Вікторія ШІ.

Вона створена на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася безкоштовно взяти участь в проєкті МЗС і виступила прототипом Вікторії ШІ. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

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Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, наголосили в МЗС.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище – штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України", - заявила Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Вікторія ШІ повідомлятиме журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування – це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр сказав, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС – це не примха, а "вимога воєнного часу", оскільки для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, "потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду".

МЗС також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

Крім того, консульська представниця не є заміною речника МЗС України, наголосили у міністерстві.

Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

Нагадаємо, Європейський парламент у середу, 13 березня, ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

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