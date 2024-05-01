Боррель засудив насильство проти учасників протесту в Грузії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив насильство проти учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Грузії, яких намагались жорстко розігнати спецпризначенці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Я рішуче засуджую насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно протестували проти закону про іноземний вплив", – наголосив він.

Боррель наголосив, що Грузія є країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу та закликав її владу забезпечити право на мирні зібрання.

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"Застосування сили для їх придушення є неприйнятним", – зазначив головний дипломат ЄС.

У ніч на середу грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступили.

У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.

Раніше в ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

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