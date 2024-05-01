Туск проігнорував запрошення Дуди обговорити головування в ЄС і ядерну зброю НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що прем’єр-міністр Дональд Туск не скористався його запрошенням провести спільну зустріч, щоб обговорити з ним майбутнє головування Польщі у Раді ЄС та розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Про це Дуда сказав під час ранкової заяви у середу, яка була присвячена передусім 20-й річниці вступу Польщі у ЄС, його цитує RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент, серед іншого, згадав, що торік виступав спільно із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, "щоб показати єдність дій Польщі у сфері розвитку та нашу присутність у великій європейській національній спільноті".

"Сьогодні я хотів мати можливість стояти тут перед вами з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Я запросив прем'єр-міністра, на жаль, прем'єр-міністр не скористався моїм запрошенням", – сказав Дуда.

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"Але я вірю, що ми разом успішно розвиватимемо нашу політику подальшої участі в Європейському Союзі", – додав президент Польщі.

Він зауважив, що Польщі потрібно буде організувати два європейські саміти: саміт ЄС-США та саміт ЄС-Україна щодо відновлення України та її вступу до спільноти.

Після приходу до влади Дональда Туска минулого року між ним та президентом Польщі стосунки доволі напруженні.

Остання напруга виникла у зв’язку з висловлюванням Дуди про готовність розмістити у Польщі ядерну зброю для захисту східного флангу НАТО.

Туск тоді різко прокоментував цю заяву і сказав, що хотів би поговорити з Дудою на цю тему, щоб краще розуміти його позицію і наміри.

Напередодні стало відомо, що Дуда повторно запросив Дональда Туска зустрітися у середу 1 травня на 9 годину ранку. Попереднє запрошення Дуди не мало успіху, бо Туск призупиняв участь у публічних заходах через нездужання.

У понеділок і вівторок Туск вже відновив робочі зустрічі й з огляду на це президент Дуда поновив своє перше запрошення.