Експосол ЄС: Інтеграція України в Євросоюз можлива й до завершення війни

Експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі вважає можливою поступову інтеграцію України до Євросоюзу до того, як завершиться війна.

Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua, пише "Європейська правда".

Мінгареллі відзначив, що через війну Росії нині Європа зіштовхнулась з абсолютно новою для себе ситуацією і має адаптовуватися до неї. Він наголосив, що інтеграція України в ЄС можлива ще до закінчення бойових дій.

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"Це не означає, що поступова інтеграція України під час війни неможлива. Вона можлива. Я вважаю, що найреалістичніший сценарій – це якраз градуальний вступ. Власне так, як це сталося з балтійськими країнами", – сказав Мінгареллі.

Він пояснив, що це підхід, за якого законодавство поступово адаптують до європейського, а у відповідь країна отримує доступ до ринку й систем фінансування.

"Перший етап градуальної інтеграції – це доступ до спільного ринку й поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. Це для України пріоритет.

Те саме має відбутися з енергетичною системою. Українська енергосистема приєдналася до енергосистеми ЄС ще в березні 2022 року. Те саме має відбутися на рівні транс'європейської транспортної мережі", – сказав Мінгареллі.

За його словами, є чимало європейських механізмів, до яких Україна може доєднатися ще до того, як отримає повноцінне членство в ЄС.

Нагадаємо, у березні Європейська комісія опублікувала офіційну комунікацію про розширення ЄС та необхідні внутрішні реформи Євросоюзу, в якій, серед іншого, рекомендувала поступово інтегрувати нових членів до спільноти ще до їхнього вступу.

За повідомленнями, деякі столиці ЄС нервували через цей документ, оскільки не хотіли, щоб до червневих євровиборів питанню розширення приділяли багато уваги.

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