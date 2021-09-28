Переможці німецьких виборів підтвердили енергетичні гарантії Україні – ОП

Зміна влади у Німеччині не вплине на гарантії, забезпечення яких Берлін взяв на себе в обмін на запуск газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква під час круглого столу "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС".

"Відразу після виборів у Німеччини ми звернулися до партій, які мають шанс створити нову коаліцію, із одним запитанням: чи підтверджують вони збереження тих гарантій, які попередній уряд обіцяв Україні.

І від усіх ми отримали ствердну відповідь – так, ці гарантії залишаться чинними навіть після зміни уряду", - запевнив він.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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Німеччина також зобов'язалася використовувати всі наявні важелі для сприяння продовженню на 10 років угоди України про транзит газу з Росією.

Соціал-демократична партія Німеччини виграла парламентські вибори 26 вересня.

Кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН Олаф Шольц сказав, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (ВДП).

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