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Победители немецких выборов подтвердили энергетические гарантии Украине - ОП

Вторник, 28 сентября 2021, 12:14

Смена власти в Германии не повлияет на гарантии, обеспечение которых Берлин взял на себя в обмен на запуск газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква во время круглого стола "Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС".

"Сразу после выборов в Германии мы обратились к партиям, у которых есть шансы создать новую коалицию, с одним вопросом: подтверждают ли они сохранение тех гарантий, которые предыдущее правительство обещало Украине.

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И от всех мы получили утвердительный ответ: да, эти гарантии останутся в силе даже после смены правительства ", - заверил он.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключена использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

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Германия также обязалась использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на 10 лет соглашения Украины и транзит газа с Россией.

Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы 26 сентября.

Кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ Олаф Шольц сказал, что он хочет создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами".

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