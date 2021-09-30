Як українці рятують польський агросектор

Уже через кілька днів після оголошення першого локдауну в Польщі Усепольський альянс профспілок фермерів та сільськогосподарських організацій направив листа до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького з вимогою якомога швидше надати дозвіл працівникам з України залишитися.

У березні минулого року розпочинався сезон сільськогосподарських робіт, і не можна було зволікати з рішеннями.

Польський уряд дослухався до заклику аграріїв, вже навесні і влітку 2020 року максимально розширивши можливості в’їзду для працівників з України.

Детальніше про вигідні для українців тенденції в аграрному секторі Польщі читайте в статті експерта з аграрних питань Павла Козляка Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат.Стаття вийшла за підтримки EWL Group.

За даними дослідження Національного банку Польщі, вже в 2016 році половина фермерських господарств країни працевлаштовувала громадян України. Передусім ішлося про догляд за рослинами, збір та сортування врожаю.

Громадяни України були значною групою працівників виробництв з переробки аграрної продукції.

Упродовж наступних п’яти років значення трудових мігрантів для польського сільського господарства лише зростало.

Парадоксально, але саме пандемія і закриття кордонів підкреслили вагу робітників з України в Польщі.

В пандемію польських аграріїв, почасти, врятувала, а урядові дозволила гнучко реагувати на виклики, максимально спрощена форма дозволу на сезонну роботу, яка діє від 2018 року. Громадянин України має право розпочати роботу вже наступного дня після подання заявки на дозвіл типу S.

За даними Міністерства розвитку, праці і технології Польщі, у 2020 році найчисленнішою групою працівників із дозволами на сезонну роботу були громадяни України (загалом 99% усіх виданих дозволів), переважали жінки — 61% — та особи віком від 25 до 54 років.

Утім, у сезон пандемії робітників для агросектору Польщі все одно не вистачало. Відсутність необхідної кількості бажаючих працювати змусив фермерів збільшувати зарплатню працівникам.

А потрібно буде ще більше працівників. Сільськогосподарська стратегія Польщі на 2021-2027 роки найімовірніше посилить процес укрупнення сільськогосподарського виробництва у великих, спеціалізованих та механізованих висококомерційних господарствах. Переорієнтування й укрупнення ферм означатиме також збільшення зайнятості у сільському господарстві, а отже, ще більшу потребу в трудових мігрантах з України.

Про сільське господарство в Польщі як привабливий напрямок для мігрантів читайте в статті Павла Козляка Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат.