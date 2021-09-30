Как украинцы спасают польский агросектор

Уже через несколько дней после объявления первого локдауна в Польше Всепольський альянс профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций направил письмо премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием как можно скорее разрешить работникам из Украины остаться.

В марте прошлого года начинался сезон сельскохозяйственных работ, и нельзя было медлить с решениями.

Польское правительство прислушалось к призыву аграриев, уже весной и летом 2020 года максимально расширили возможности въезда для работников из Украины.

Подробнее о выгодных для украинцев тенденциях в аграрном секторе Польши читайте в статье эксперта по аграрным вопросам Павла Козляка Опять популярен: почему агросектор Польши стал лидером по росту зарплат. Статья вышла при поддержке EWL Group.

По данным исследования Национального банка Польши, уже в 2016 году половина фермерских хозяйств страны трудоустроивала граждан Украины. Прежде всего речь шла об уходе за растениями, сборе и сортировке урожая.

Граждане Украины были значительной группой работников производств по переработке аграрной продукции.

В течение следующих пяти лет значение трудовых мигрантов для польского сельского хозяйства только росло.

Парадоксально, но именно пандемия и закрытие границ подчеркнули вес рабочих из Украины в Польше.

В пандемию польских аграриев, отчасти, спасла, а правительству позволила гибко реагировать на вызовы, максимально упрощенная форма разрешения на сезонную работу, которая действует с 2018 года. Гражданин Украины имеет право начать работу уже на следующий день после подачи заявки на разрешение типа S.

По данным Министерства развития, труда и технологии Польши, в 2020 году самой многочисленной группой работников с разрешениями на сезонную работу были граждане Украины (всего 99% всех выданных разрешений), преобладали женщины - 61% - и лица в возрасте от 25 до 54 лет.

Впрочем, в сезон пандемии рабочих для агросектора Польши все равно не хватало. Отсутствие необходимого количества желающих работать заставил фермеров увеличивать зарплату работникам.

А нужно будет еще больше работников. Сельскохозяйственная стратегия Польши на 2021-2027 годы скорее всего усилит процесс укрупнения сельскохозяйственного производства в больших, специализированных и механизированных высококоммерческих хозяйствах. Переориентация и укрупнение ферм означает также увеличение занятости в сельском хозяйстве, а значит, еще большую потребность в трудовых мигрантах из Украины.

О сельском хозяйстве в Польше как привлекательном направлении для мигрантов читайте в статье Павла Козляка Опять популярен: почему агросектор Польши стал лидером по росту зарплат.