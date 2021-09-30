Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Как украинцы спасают польский агросектор

Аналитика коротко
Четверг, 30 сентября 2021, 12:30

Уже через несколько дней после объявления первого локдауна в Польше Всепольський альянс профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций направил письмо премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием как можно скорее разрешить работникам из Украины остаться.

В марте прошлого года начинался сезон сельскохозяйственных работ, и нельзя было медлить с решениями.

Польское правительство прислушалось к призыву аграриев, уже весной и летом 2020 года максимально расширили возможности въезда для работников из Украины.

Подробнее о выгодных для украинцев тенденциях в аграрном секторе Польши читайте в статье эксперта по аграрным вопросам Павла Козляка Опять популярен: почему агросектор Польши стал лидером по росту зарплат. Статья вышла при поддержке EWL Group. 

По данным исследования Национального банка Польши, уже в 2016 году половина фермерских хозяйств страны трудоустроивала граждан Украины. Прежде всего речь шла об уходе за растениями, сборе и сортировке урожая.

Граждане Украины были значительной группой работников производств по переработке аграрной продукции.

В течение следующих пяти лет значение трудовых мигрантов для польского сельского хозяйства только росло.

Парадоксально, но именно пандемия и закрытие границ подчеркнули вес рабочих из Украины в Польше.

В пандемию польских аграриев, отчасти, спасла, а правительству позволила гибко реагировать на вызовы, максимально упрощенная форма разрешения на сезонную работу, которая действует с 2018 года. Гражданин Украины имеет право начать работу уже на следующий день после подачи заявки на разрешение типа S.

По данным Министерства развития, труда и технологии Польши, в 2020 году самой многочисленной группой работников с разрешениями на сезонную работу были граждане Украины (всего 99% всех выданных разрешений), преобладали женщины - 61% - и лица в возрасте от 25 до 54 лет.

Впрочем, в сезон пандемии рабочих для агросектора Польши все равно не хватало. Отсутствие необходимого количества желающих работать заставил фермеров увеличивать зарплату работникам.

А нужно будет еще больше работников. Сельскохозяйственная стратегия Польши на 2021-2027 годы скорее всего усилит процесс укрупнения сельскохозяйственного производства в больших, специализированных и механизированных высококоммерческих хозяйствах. Переориентация и укрупнение ферм означает также увеличение занятости в сельском хозяйстве, а значит, еще большую потребность в трудовых мигрантах из Украины.

О сельском хозяйстве в Польше как привлекательном направлении для мигрантов читайте в статье Павла Козляка Опять популярен: почему агросектор Польши стал лидером по росту зарплат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев

Главные миграционные вопросы к нам звучат со стороны Чехии. А Бельгия напоминает: Украина до сих пор не выполнила политические условия отмены виз (укр.)
30 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Война на словах: как перевод может изменить результаты дипломатических переговоров

Филологические мелочи часто становятся причинами вовсе не мелочных международных проблем, юридических казусов и разночтений (укр.)
30 сентября 2021 — Евгения Габер, советник премьер-министра

Снова популярный: почему агросектор Польши стал лидером роста зарплат

Перед пандемией более 100 тысяч граждан Украины приезжало в Польшу на сезонные аграрные работы. В связи с кризисом COVID-19 зарплаты в этой сфере стремительно выросли (укр.)
30 сентября 2021 — Павел Козляк, EWL Group